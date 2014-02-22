Биатлонистка Глазырина отстранена от работы со сборной России

Екатерина Глазырина. Фото: ИТАР-ТАСС

Биатлонистка Екатерина Глазырина отстранена от работы со сборной России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР).

По информации агенства, спортсменку вывели из состава команды за негативные высказывания о своих товарищах и атмосфере в сборной накануне женской эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.

"Мы можем подтвердить, что Екатерина Глазырина действительно отстранена от работы со сборной России за некорректные высказывания по отношению к олимпийской команде", - заявили в СБР. Кроме того, в связи с принятым решением биталонистка не сможет принять участие в оставшихся трех этапах Кубка мира этого сезона.

Напомним, что на нынешних Олимпийских играх Глазырина участвовала лишь в одном старте - индивидуальной гонке на 15 километров. В этом соревновании 26-летняя спортсменка заняла 61-е место.