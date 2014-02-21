Москвич Виктор Ан выиграл золото в шорт-треке на дистанции 500 метров

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Виктор Ан выиграл золотую медаль в шорт-треке на дистанции 500 метров. Он финишировал с результатом 41,312 секунды.

Вторым к финишу пришел китаец Дацзин У (41,516 секунды), третьим стал представитель Канады Чарли Корнайер (41,617).

Для Ана эта медаль стала третьей на нынешних Играх. Ранее спортсмен выиграл золото на дистанции 1000 метров и бронзу - на 1500 метров.

Кроме того, Виктор Ан стал рекордсменом по числу завоеванных золотых наград в шорт-треке на Олимпийских играх. Теперь на его счету пять медалей высшего достоинства, три из которых он выиграл на Олимпиаде в Турине в 2006 году.