20 февраля 2014, 16:17

Спорт

Норвежские двоеборцы выиграли командные соревнования в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежские двоеборцы Магнус Моан, Ховард Клеметсен, Магнус Крог и Йорген Граабак выиграли командные соревнования на Олимпийских играх в Сочи. Они стали третьими в прыжковой части, а затем победили в эстафете 4 по 5 километров.

Серебро завоевали немецкие спортсмены (Фабиан Рисле, Бьёрн Кирхайзен, Йоханнес Ридзек, Эрик Френцель), уступившие на финише норвежцам 0.3 секунды. Австрийцы Лукас Клапфер, Кристоф Билер, Бернхард Грубер, Марио Штехер стали обладателями бронзовых медалей.

Российские двоеборцы Евгений Климов, Нияз Набеев, Эрнест Яхин и Иван Панин заняли последнее, девятое место, отстав от сборной Норвегии на 5 минут и 36,3 секунды. Отметим, что после прыжков с трамплина россияне шли на седьмой позиции.

