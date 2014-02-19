Фигуристка Аделина Сотникова стала второй в короткой программе в Сочи

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская фигуристка Аделина Сотникова заняла второе место в короткой программе на Олимпиаде в Сочи.

Сотникова набрала 74,64 балла (личный рекорда) и отстала от действующей олимпийской чемпионки Ким Ю На из Южной Кореи всего на 0,28 балла. Третье место заняла итальянка Каролина Костнер с результатом 74,12 балла.

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Лепницкая упала при исполнении тройного флипа и получила от судей 65,23 балла и занимает лишь пятое место.

Произвольную программу девушки продемонстрируют 20 февраля. Начало соревнований в 19.00.