Федор Канарейкин: "Звено Малкина не сыграло в свою силу"

Федор Канарейкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в четвертьфинале Олимпийских игр и покинула турнир. Итоги выступления российской команды в интервью M24.ru подвел главный тренер ХК "Спартак" Федор Канарейкин.

- Федор Леонидович, поражение от Финляндии и сборная России завершила выступление на Олимпиаде…

- Конечно, сборная нацеливалась на другой результат. Хотя сегодня, в общем-то, игра складывалась неплохо для нашей команды. Быстрая заброшенная шайба в большинстве давала неплохое развитие игры. Но совершили грубые ошибки… Сейчас все-таки не надо говорить об индивидуальных оплошностях, они были комплексные. И защитники ошибались, и вратарь не выручил в этих моментах. Да и для нашего нападения одна шайба – это недостаточно для победы над финнами. Командные действия сегодня оставляли желать лучшего.

- С чем вы связываете такие неудачные действия в обороне в сегодняшнем матче? Тем более, что прошлые две игры сборная отыграла на ноль и, казалось, что действия в обороне стали увереннее.

- Самое главное то, что мы сегодня проигрывали игру у своих ворот. И это сказалось на результате. Первую шайбу получили, когда нашего защитника обыграли у ворот, третий гол получили с добивания.

- А действия вратаря как вы оцениваете? Прогадал Зинэтула Билялетдинов с выбором первого номера?

- Тренерский штаб принял такое решение, что будет играть Варламов, вот и все. Я могу только сказать добрые слова в адрес Сергея Бобровского, который вышел по ходу тяжелейшей игры и хорошо себя проявил. Плюс в трех моментах он по-настоящему выручил, и вообще очень сильно сыграл сегодня в отведенное ему время.

- Как, в целом, можно оценить выступление сборной России на турнире?

- Команда должна была больше работать на домашней Олимпиаде и была нацелена на другой результат. Такое выступление не удовлетворило ни болельщиков, ни тренеров, ни самих хоккеистов.

- Много вопросов на протяжении всех матчей вызывала игра россиян в большинстве…

- Мне кажется, в большинстве было мало агрессии со стороны защитной линии. То есть, мало бросали и вообще играли в этом компоненте не сильно. А ведь игра в неравных составах решает судьбу матчей.

- Плохо сыграли некоторые игроки из НХЛ – Малкин, Семин и Овечкин прежде всего.

- Мы видели по ходу турнира, что тренеры делали перестановки в звеньях. Семин был переведен к Анисимову и Кулемину, а Попов – во второе звено. В тренерском штабе видимо помнили, что Малкин хорошо взаимодействовал в связке с Поповым (на чемпионате мира 2013 года, - прим.ред.). Но это звено не сыграло в свою силу, и все ждали более мощной игры в атаке и заброшенных шайб от этого сочетания.

- А как вы считаете, по какой причине у российских игроков было много брака в простых игровых действиях, в передачах? Волнение из-за выступления перед своими болельщиками?

- Конечно, своя арена накладывает дополнительную ответственность, но я не думаю, что это серьезно повлияло. Волнение проходит с первым вбрасыванием, ты попадаешь в игру и забываешь обо всем, кроме работы на результат.

- Кто-нибудь из игроков сборной России оставил приятное впечатление на турнире?

- Понравился защитник Войнов. Молодой парень, который играл первый раз на Олимпиаде, но смотрелся уверенно. Очень ровно сыграл турнир, хотя, когда Финляндия забивала вторую шайбу, он не доработал, конечно. Хорошо работал Бобровский на протяжении всей Олимпиады, Дацюк очень сильно отыграл.

- А из других команд кто-нибудь запомнился?

- Сегодня понравился вратарь Финляндии Туукка Раск. Кроме того, сильнее впечатление производит защитник шведов Эрик Карлсон. И канадские защитники мне очень нравятся: Ши Уебер, Дрю Даути и другие. Да и вообще я больше слежу именно за игроками обороны.

- Кто, по вашему мнению, выиграет Олимпиаду?

- Не хочу делать никакого прогноза, нет в этом смысла. Я просто хочу увидеть хороший хоккей в полуфинале и финале.

Беседовал Даниил Адамов