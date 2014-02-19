Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде

Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Норвегии по биатлону завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Сочи.

В составе норвежской команды выступали Тура Бергер, Тирил Экхофф, Уле-Эйнар Бьрндален и Эмиль Хегле Свендсен. Отметим, что после этой победы Бьорндален стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Кроме того, норвежец побил рекорд по количеству медалей на зимних Играх - теперь на его счету 13 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю Норвегии - лыжнику Бьорну Дэли (8 золотых и 4 серебряных медали).

Вторыми к финишу в эстафете пришли чехи, бронзовая награда досталась итальянцам.

Российская сборная в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Евгения Гараничева и Антона Шипулина заняла 5-е место.