19 февраля 2014, 16:14

Спорт

Норвежские лыжницы выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад и Марит Бьерген выиграли золото в командном спринте на Олимпиаде в Сочи. Они прошли дистанцию за 16 минут и 4.05 секунды.

Серебряные медали достались представительницам Финляндии, третье место завоевали шведки. Российские лыжницы Юлия Иванова и Анастасия Доценко, попавшие в финал с пятого места, в медальном забеге показали шестое время.

Отметим, что Марит Бьерген стала двукратной чемпионкой Игр в Сочи. Ранее она выиграла золотую медаль в скиатлоне.

