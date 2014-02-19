Женская сборная России вышла в финал соревнований по лыжному спринту

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по лыжному спринту пробилась в финал соревнований. Российские лыжницы заняли третье место в своем забеге и вышли в следующую стадию по принципу "lucky losers" (везучие проигравшие).

Этот принцип гласит, что команды, не попавшие в финал напрямую, могут, тем не менее, принять в нем участие, если покажут время лучше, чем у других проигравших.

В своем забеге россиянки уступили почти восемь секунд команде Финляндии и менее двух десятых - полячкам.

Таким образом, нашим девушкам предстоит соревноваться в финале с командами Финляндии, Норвегии, Польши, Швеции, США, Германии, Швейцарии, Австрии и Словении.