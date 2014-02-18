Голландский конькобежец Йоррит Бергсма выиграл золото Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Голландский конькобежец Йоррит Бергсма занял первое место в забеге на дистанции 10000 метров на Олимпиаде в Сочи. Его время составило 12 минут 44,45 секунды, что является новым олимпийским рекордом.

Серебро и бронзу выиграли его соотечественники. Второе место занял Свен Крамер (+4,57 секунды) , а третьим стал Боб де Йонг (+22,74). Россиянин Евгений Серяев расположился на девятой строчке.

Отметим, что голландцы занимают весь пьедестал уже в четвертый раз на Играх в Сочи. Ранее представитель Нидерландов завоевали все три медали на дистанциях 500 и 5000 метров среди мужчин, а также на дистанции 1500 метров среди женщин. В общей сложности конькобежцы принесли своей олимпийской сборной 19 медалей сочинских Игр.