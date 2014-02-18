Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Сочи. Итоговый счет - 4:0 в пользу россиян.

Первый период прошел с преимуществом сборной России, однако реальных моментов для взятия ворот возникало крайне мало. Не помогли даже перестановки в звеньях, которые сделал главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Так, в запасе остался защитник Илья Никулин, а нападающий Александр Семин играл в тройке с Артемом Анисимовым и Николаем Кулеминым.

Под занавес первого отрезка игры норвежцы даже были близки к тому, чтобы открыть счет, но Сергей Бобровский не позволил им это сделать. На перерыв команды ушли при нулевом счете и разнице бросков 7:6 в пользу россиян.

Пробить голкипера сборной Норвегии российским хоккеистам удалось на 5-й минуте второго периода. Александр Радулов убежал с шайбой за чужие ворота, прострелил с неудобной руки, и от конька защитника та попала в сетку – 1:0. Забитый гол немного раскрепостил команду Билялетдинова, и опасные моменты у ворот Норвегии начали возникать с завидной регулярностью. Однако увеличить преимущество в счете удалось только в конце периода - отличился Илья Ковальчук. После броска Радулова шайба попала в штангу, а нападающий СКА лучше всех сыграл на добивании.

В третьей двадцатиминутке сборная России пыталась увеличить свое преимущество. Моментов российские хоккеисты создали множество, но забить два гола удалось лишь в последние минуты матча. Отличились Радулов, оформивший дубль, и Алексей Терещенко.

Таким образом, в четвертьфинале россияне сыграют с Финляндией. Матч пройдет 19 февраля, начало - в 16.30.

В другом поединке 1/8 финала Словения разгромила Австрию со счетом 4:0 и сыграет в следующей стадии с Швецией. Чехия со Словакией и Швейцария с Латвией проведут свои матчи позднее.