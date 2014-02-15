Форма поиска по сайту

15 февраля 2014, 15:07

Спорт

Женская сборная России осталась без медалей в лыжной эстафете

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по лыжным гонкам осталась без медалей в эстафете 4 по 5 километров на Олимпийских играх в Сочи. За российскую команду бежали Юлия Иванова, Ольга Кузюкова, Наталья Жукова и Юлия Чекалева.

Стоит отметить, что после первого этапа российские лыжницы лидировали, однако уже после второго этапа занимали седьмое место. В итоге россиянки финишировали на шестой позиции.

Победителем эстафеты стала сборная Швеции в составе: Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Анна Хог и Шарлотта Калла. Серебро завоевали финские спортсменки, бронза досталась немецким лыжницам.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 лыжные гонки эстафета

