Женская сборная России осталась без медалей в лыжной эстафете

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по лыжным гонкам осталась без медалей в эстафете 4 по 5 километров на Олимпийских играх в Сочи. За российскую команду бежали Юлия Иванова, Ольга Кузюкова, Наталья Жукова и Юлия Чекалева.

Стоит отметить, что после первого этапа российские лыжницы лидировали, однако уже после второго этапа занимали седьмое место. В итоге россиянки финишировали на шестой позиции.

Победителем эстафеты стала сборная Швеции в составе: Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Анна Хог и Шарлотта Калла. Серебро завоевали финские спортсменки, бронза досталась немецким лыжницам.