Японец Юдзуру Ханю стал олимпийским чемпионом в фигурном катании

Юдзуру Ханю. Фото: ИТАР-ТАСС

Японец Юдзуру Ханю выиграл олимпийское золото в мужском одиночном фигурном катании. Россияне в этом виде программы не выступали.

Победитель дважды упал во время исполнения произвольной программы, однако судьи все равно поставили ему наивысшие баллы за технику и артистизм.

Второе место занял канадец Патрик Чан, который также не обошелся без ошибок. Бронзовую медаль неожиданно завоевал представитель Казахстана Денис Тен, который после короткой программы был лишь девятым.

Напомним, что накануне Евгений Плющенко, в ходе раскатки перед выступлением в короткой программе, почувствовал боль в спине и решил сняться с соревнований. Несколькими часами позже стало известно, что прославленный фигурист принял решение завершить свою спортивную карьеру.

Россияне остались без фигуристов в мужском одиночном катании, поскольку Плющенко был единственным представителем нашей страны в этом виде программы.