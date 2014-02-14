Белорусская спортсменка Алла Цупер выиграла золото в фристайле

Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусская спортсменка Алла Цупер выиграла золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Сочи. В финале она превзошла двух китаянок и австралийку.

Цупер, отобравшаяся в финал лишь по результатам второй квалификации, уверенно прошла оба предварительных финала и сумела не упасть в третьем, что и стало залогом победы.

Основные конкурентки белоруски - австралийка Лидия Лассила и китаянка Нина Ли - не смогли чисто исполнить свои прыжки.

В итоге Цупер заняла первое место, серебро досталось еще одной китаянке Мэнтао Сюй, а Лассиле пришлось довольствоваться бронзовой медалью.

Отметим, что для сборной Белоруссии эта золотая медаль стала третьей на Олимпиаде в Сочи. Две предыдущих награды высшей пробы выиграла биатлонистка Дарья Домрачева.