Елена Никитина выиграла бронзу в скелетоне

Елена Никитина. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Елена Никитина выиграла бронзовую медаль в соревновании скелетонисток. Наша девушка не сумела пройти трассу без ошибок, но все же опередила американку Кэти Улендэр на четыре сотых секунды.

Золото завоевала британка Элизабет Ярнолд, которая более чем на секунду опередила американку Ноэль Пикус-Пейс.

Отметим, что Никитина допустила серьезную ошибку, которая стоила ей несколько десятых секунды, но все же выиграла у Улендэр за счет первых трех попыток.

Две другие россиянки - Ольга Потылицына и Мария Орлова - в число призеров не попали.