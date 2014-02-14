Скелетонист Третьяков лидирует после второй попытки на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС
Россиянин Александр Третьяков лидирует после двух попыток в скелетоне на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен создал солидный задел, который будет крайне нелегко отыграть соперникам.
Третьяков не просто финишировал первым, но и установил два рекорда трассы - по времени разгона и по результату прохождения трассы.
Вторым идет латвиец Мартинс Дукурс, который отстает от Третьякова более чем на полсекунды. Остальные участники соревнований проигрывают россиянину больше полутора секунд.
Таким образом, у нашего скелетониста прекрасные шансы на золотую медаль. Победитель в мужском скелетоне определится 15 февраля, когда состоятся третья и четвертая попытки.
Отметим, что еще один россиянин - Сергей Чудинов - пока идет на пятом месте, а Никита Трегубов показал десятое время.