Скелетонист Третьяков лидирует после второй попытки на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Александр Третьяков лидирует после двух попыток в скелетоне на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен создал солидный задел, который будет крайне нелегко отыграть соперникам.

Третьяков не просто финишировал первым, но и установил два рекорда трассы - по времени разгона и по результату прохождения трассы.

Вторым идет латвиец Мартинс Дукурс, который отстает от Третьякова более чем на полсекунды. Остальные участники соревнований проигрывают россиянину больше полутора секунд.

Таким образом, у нашего скелетониста прекрасные шансы на золотую медаль. Победитель в мужском скелетоне определится 15 февраля, когда состоятся третья и четвертая попытки.

Отметим, что еще один россиянин - Сергей Чудинов - пока идет на пятом месте, а Никита Трегубов показал десятое время.