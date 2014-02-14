Швейцарец Колонья выиграл золото в лыжной гонке на 15 километров

Лыжную гонку на 15 километров выиграл швейцарец Дарио Колонья

Швейцарский лыжник Дарио Колонья завоевал олимпийское золото в гонке на 15 километров классическим стилем. Россияне, выступавшие экспериментальным составом, в число призеров не попали.

Колонья обеспечил себе победу за счет впечатляющего финишного рывка. Второй результат показал швед Йохан Ольссон, отставший от победителя на 28,5 секунды.

Бронза досталась еще одному представителю Швеции Даниэлю Ричардсону.

Лучший из россиян - Александр Бессмертных - расположился на седьмой позиции. Дмитрий Япаров стал 16-м, Станислав Волженцев - 19-м, Евгений Белов - 25-м.

В гонке не принимал участия Александр Легков, который является одним из сильнейших лыжников в "классике".

Отметим, что это уже вторая золотая медаль Колоньи на Играх в Сочи. До этого он завоевал награду высшей пробы в скиатлоне.