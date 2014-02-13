Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 21:30

Спорт

Сборная России выиграла серебро в эстафете по санному спорту

Альберт Демченко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по санному спорту завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Наша команда уступила только непререкаемым авторитетам в санях - сборной Германии.

Немцы, за которых выступали Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль на секунду опередили российскую команду.

Сборную России представляли Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Третье место неожиданно досталось латвийской команде в составе - Элиза Тирума, Мартиньш Рубенис, Андрис Сикс и Юрис Сикс.

Отметим, что неожиданно низко в итоговом протоколе оказались сборная Италии, возглавляемая знаменитым Армином Цоггелером (пятое место) и команда Канады, которая стала четвертой.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 санный спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика