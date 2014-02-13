Сборная России выиграла серебро в эстафете по санному спорту

Альберт Демченко. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по санному спорту завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Наша команда уступила только непререкаемым авторитетам в санях - сборной Германии.

Немцы, за которых выступали Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль на секунду опередили российскую команду.

Сборную России представляли Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Третье место неожиданно досталось латвийской команде в составе - Элиза Тирума, Мартиньш Рубенис, Андрис Сикс и Юрис Сикс.

Отметим, что неожиданно низко в итоговом протоколе оказались сборная Италии, возглавляемая знаменитым Армином Цоггелером (пятое место) и команда Канады, которая стала четвертой.