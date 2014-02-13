Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 19:56

Спорт

Евгений Плющенко снялся с Олимпиады

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Евгений Плющенко снялся с одиночных соревнований по фигурному катанию. Спортсмен получил травму на разминке и не смог выступить с короткой программой.

В настоящий момент на катке в Сочи проходят соревнования фигуристов-"одиночек". Плющенко должен был выступить с короткой программой, но совершив прыжок на разминке, почувствовал боль в спине.

Россиянин подъехал к одному из судей и сообщил, что не может продолжать выступление. Таким образом, Плющенко не примет участия в соревнованиях.

Это означает, что выступления "одиночек" у мужчин пройдут без российских спортсменов, поскольку Плющенко был единственным представителем от сборной России.

Напомним, Федерация фигурного катания России решила, что представлять страну в соревнованиях "одиночек" будет не чемпион России Максим Ковтун, а Плющенко, завоевавший серебро первенства.

На этих Играх Плющенко уже завоевал золото в составе сборной России в командных состязаниях.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 Евгений Плющенко

