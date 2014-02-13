Форма поиска по сайту

Новости

13 февраля 2014, 01:04

Спорт

Лыжник Максимочкин не получил серьезных повреждений из-за падения

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский летающий лыжник Михаил Максимочкин не получил серьезных повреждений во время падения на тренировке на Олимпийских играх в Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России Александра Арефьева.

В среду, 12 февраля, на проходящей тренировке в "Русских горках" в Сочи Максимочкин сильно упал. Лыжника сразу же погрузили на носилки, наложив шину на шею и закрепив все тело, и вывезли за территорию трассы. Затем спортсмена на снегоходе довезли до машины реанимации, которая увезла Максимочкина.

Олимпиада-2014 прыжки на лыжах с трамплина Михаил Максимочкин

