12 февраля 2014, 15:34

Спорт

Фигуристке Юлии Липницкой присвоено звание заслуженного мастера спорта

Российской фигуристке Юлии Липницкой присвоено звание заслуженного мастера спорта. Приказ был опубликован на сайте Министерства спорта России.

В Сочи 15-летняя Липницкая стала самой юной чемпионкой по фигурному катанию в истории зимних Олимпийских игр. Спортсменка выиграла золотую медаль в составе сборной России в командных соревнованиях.

"У нас были уже такие случаи в спортивной гимнастике, где становились заслуженными (мастерами спорта) юные спортсменки. У Юли впереди большие старты, один здесь, на Олимпиаде. Ждем ее выступления, она порадует болельщиков", - сообщил "Р-Спорту" министр спорта России Виталий Мутко.

Кроме того, звание "Заслуженный мастер спорта" было присуждено конькобежке Ольге Граф и биатлонистке Ольге Вилухиной. Из москвичей звания удостоились фигуристы Екатерина Боброва, Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Федор Климов, Дмитрий Соловьев и Ксения Столбова.

