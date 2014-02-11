Женская сборная России по хоккею обыграла Японию - 2:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд в рамках олимпийского хоккейного турнира. Россиянки добились победой над Японией со счетом 2:1.

Счет во встрече был открыт на 12-й минуте - Татьяна Бурина воспользовалась ошибкой японской обороны и отправила шайбу в сетку.

Соперницы сумели отыграться в самом начале третьего периода. Аяка Токо нанесла бросок по воротам, и снаряд пересек ленточку, несмотря на отчаянный бросок голкипера сборной России Анны Пруговой - 1:1.

Тем не менее, россиянки сумели вырвать победу. На 52-й минуте Александра Вафина при игре в меньшинстве убежала один на один с вратарем и поразила угол японских ворот. Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу сборной России.

Напомним, что это вторая победа россиянок на турнире. В первом матче наша сборная одержала победу над Германией со счетом 4:1.

По регламенту хоккейного турнира, все команды, участвующие в групповом этапе, выходят в четвертьфинал, где первая команда группы А сыграет с последней командой группы В, вторая команда группы А померится силами с третьей командой группы В и так далее. Пока сборная России занимает второе место в квартете В.