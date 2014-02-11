Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 18:24

Спорт

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вернулась в Москву

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая прилетела на тренировки в Москву

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая прилетела в Москву, сообщает телеканал "Москва 24". В столице она будет готовиться к личным соревнованиям.

В аэропорту Шереметьево спортсменка рассказала о сильном волнении на Олимпиаде. "Очень переживала во время выступления, сильно нервничала. Было страшно", - сказала фигуристка.

Она также рассказала, что выбор музыки для короткой и произвольной программы - не только ее личный, но и команды. Напомним, что первый танец Липницкая исполняла под композицию "Не отрекаются любя", а второй - под саундтрек к фильму "Список Шиндлера".

Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой в фигурном катании. Она выиграла золото Олимпиады в командных соревнованиях. 15-летняя фигуристка внесла большой вклад в победу сборной России, набрав за оба танца максимальное количество очков. В Сочи Липницкая вернется 17 февраля, где затем через два дня выступит в индивидуальных соревнованиях.

