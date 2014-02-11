Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 17:14

Спорт

Трое россиян вышли в полуфинал мужского лыжного спринта на Олимпиаде

Никита Крюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Трое россиян сумели преодолеть стадию четвертьфинала и вышли в полуфинал мужского лыжного спринта на Олимпиаде в Сочи. Единственным из россиян, кто не сумел квалифицироваться в следующий раунд соревнований, стал москвич Никита Крюков.

В своем квалификационном забеге Крюков не смог занять второе место, поскольку "уперся" в финишном створе в другого россиянина Антона Гафарова. Таким образом, Гафаров пробился в следующий раунд, а Крюков - нет.

В другом забеге Сергей Устюгов и Алексей Петухов не оставили шансов конкурентам, финишировав первым и вторым соответственно.

В полуфинале Петухов и Устюгов снова побегут в одном забеге.

Отметим, что в полуфинал не смог выйти титулованный швейцарец Дарио Колонья, который несколько раз упал по ходу дистанции.

