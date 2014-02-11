Россиянки не смогли преодолеть квалификацию в лыжном спринте

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянки не сумели квалифицировать для участия в полуфинале соревнований Олимпиады по лыжному спринту. Все трое участниц стартовали в одном забеге, но не сумели занять места, дающие право на продолжение борьбы.

Для продолжения борьбы Наталье Матвеевой, Евгении Шаповаловой и Анастасии Доценко требовалось занять места не ниже второго.

Однако с этой задачей никто из представительниц России не справился - лыжницы заняли места с четвертого по шестое в своем предварительном забеге и лишились шансов на продолжение борьбы.

Отметим, что определенный шанс есть и у спортсменок, занявших третье место - двое девушек, занявших места ниже второго, но показавшие лучшее время среди всех, не прошедших сито квалификации напрямую, попадают в полуфинал.

Но забег, в котором принимали участие россиянки, получился не самым быстрым, поэтому наши девушки весьма прилично уступили по времени конкуренткам.