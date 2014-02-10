Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Олимпийских играх в Сочи

Мартен Фуркад. Фото: ИТАР-ТАСС

Француз Мартен Фуркад выиграл золото Олимпийских игр в биатлонной гонке преследования. Спортсмен допустил лишь один промах на четырех огневых рубежах, что позволило ему опередить конкурентов.

Лучшую стартовую позицию из россиян имел Антон Шипулин, но у него не заладилась стрельба - с тремя промахами он в итоге стал лишь четырнадцатым.

Борьбу за золото вели Фуркад, чех Ондржей Моравец и соотечественник Фуркада - Жан-Гийом Беатрикс. В итоге золото досталось Фуркаду, серебро чеху, а замкнул пьедестал Беатрикс.

Лучшим из россиян стал Евгений Устюгов, который допустил всего один промах и сумел подняться на десять с лишним позиций, по сравнению со стартовым номером - он стал пятым. Евгений Гараничев разместился на 15-й строчке итогового протокола, а Дмитрий Малышко - на 33-й.

В медальном зачете сборная России пока занимает шестую строчку с одним золотом, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Лидируют канадцы с двумя золотыми, двумя серебряными и бронзовой наградой.