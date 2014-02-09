Форма поиска по сайту

Новости

09 февраля 2014, 19:45

Спорт

Биатлонистка Ольга Вилухина заняла второе место в спринте на Олимпиаде

Российская биатлонистка Ольга Вилухина выиграла серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи.

Победительницей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Украинка Вита Семеренко финишировала третьей. Все три медалистки не совершили на огневых рубежах ни одного промаха.

Россиянки Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова в десятку сильнейших не попали. Романова завершила гонку на 19-м месте, Зайцева - на 28-м, Шумилова - на 60-м. Отметим, что по ходу гонки Шумилова упала на одном из спусков и сломала винтовку.

Олимпиада-2014 биатлон спринт Ольга Вилухина

