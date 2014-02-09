Дневник Олимпиады в Сочи: день первый

Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: ИТАР-ТАСС

Блистательная победа Уле-Эйнара Бьорндалена и фиаско Ивана Скобрева, многочисленные падения в слоупстайле и уверенное выступление российских фигуристов - в ежедневной рубрике "Дневник Олимпиады в Сочи".

Семикратный олимпионик Бьорндален

Наибольший зрительский интерес в субботу представляла мужская спринтерская биатлонная гонка. В силу своей непредсказуемости и сильной зависимости от погодных условий биатлон всегда может "поставить на пьедестал" "темную лошадку" соревнований.

В Сочи получилось не так, вернее не совсем так. Ожидать победы от 40-летней легенды мирового биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена мог только безнадежный романтик. Но норвежец в очередной раз показал всем, что в его пороховницах заряда хватит еще на всех молодых, включая Мартена Фуркада и Эмиля Свендсена.

Великий чемпион превзошел соперников не в стрельбе, а на лыжне - ход, показанный Бьорндаленом, был абсолютно лучшим - никто так к дистанции не приноровился. Особенно мощно норвежец прошел последний километр дистанции, на котором отыграл у своих конкурентов около шести секунд. Таким образом, Бьорндален завоевал золото на четырех разных Олимпийских играх, а всего в его коллекции семь медалей высшего достоинства.

А вот россияне в первой гонке медалей не завоевали. Был близок к этому Антон Шипулин, но смазал последний выстрел, который стоял ему не только золота, но и места на пьедестале. Остальные члены сборной России оказались весьма далеко от первой тройки.

Но даже такой старт оставляет шансы побороться в гонке преследования. Шипулин уж точно будет одним из фаворитов.

Иван Скобрев. Фото: ИТАР-ТАСС

Оранжевый каток

В забеге конькобежцев на 5000 метров у российских болельщиков имелись веские основания рассчитывать на Ивана Скобрева. Однако главным героем вечера он не стал, продемонстрировав весьма скромное время. Итоговый результат Скобрева - седьмое место, он пропустил вперед товарища по команде Дениса Юскова, который специализируется в беге на полторы тысячи метров.

Балом в этот вечер правили конькобежцы из Голландии, которые старательно финишировали первыми в своих соперничествах. Первым ожидаемо стал Свен Крамер, который первую половину дистанции пробежал в спокойном темпе, а затем включил турбо-скорость и начал выигрывать по три секунды на круге.

Его товарищи по команде не отставали - Ян Блокхейсен и Йоррит Бергсма показали второе и третье время, "раскрасив" пьедестал почета в оранжевый цвет. Что ж, сборной России есть у кого поучиться.

Но для Скобрева и Юскова Олимпиада не заканчивается. Первому еще предстоит побороться за победу на коньковом марафоне в десять километров, а второму - доказать норвежцам, что на дистанции в 1500 метров они для россиян не "авторитет".

Падения в слоупстайле

Слоупстайл - дисциплина зрелищная, но в России не слишком популярная. Мало кто знает, с чем его едят, а российские спортсмены стабильно хорошими результатами похвастать не могут.

Так и в Сочи: финал у мужчин прошел без участия россиян, зато с американцами, норвежцами и канадцами. Интересно другое - почти все участники в ходе исполнения трюков падали.

Избежали этой участи лишь три спортсмена, а один из них - американец Сейдж Котсенбург - в итоге стал олимпийским чемпионом.

Примечательно, что на второй строчке оказался норвежец Столе Сандбек, который в первой попытке показал чуть ли не самый худший результат финала. А вот вторая попытка норвежскому спортсмену удалась на "отлично".

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

В шаге от золота в командных соревнованиях

Героями первого дня Олимпийских игр для российских болельщиков, скорее всего, стали фигуристы. В условиях, когда Скобрев проигрывал Крамеру по три секунды на круге, а Шипулин мазал последним патроном, они проявили, пожалуй, наибольшую уверенность в своих силах.

Из трех соревнований дня не было выиграно только одно - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в короткой программе. В остальных двух видах - парном катании и короткой программе женщин - россиянам бросить вызов соперники так и не смогли.

Таким образом, сборная России гарантировала себе медаль Олимпийских игр в Сочи. Вопрос только в том, какого достоинства будет эта награда. Ниже второго места россияне не опустятся ни при каких раскладах. Подвинуть с первого места нашу сборную могут только канадцы, но для этого им нужно будет выиграть все три оставшихся вида программы и надеяться, что российские спортсмены займут как минимум два третьих и одно четвертое место.

Шансы на это исчезающе малы - сборная России сделала серьезный шаг к первому олимпийскому золоту домашних Игр.

Снова Бьорген

Перед началом Олимпийских игр журналисты много говорили о том, что Игры - это время зажигать новые звезды. Однако пока начало Олимпиады показывает лишь то, что молодое поколение не готово сдвинуть с пьедестала признанных лидеров.

Вслед за Бьорндаленом свою золотую медаль выиграла и Марит Бьорген, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой. Ей не было равных в скиатлоне.

Россиянки в этом виде программы ни на что не претендовали, поэтому пятнадцатое место Юлии Чекалевой вряд ли стало сюрпризом для болельщиков и специалистов.