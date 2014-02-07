В параде открытия Олимпиады примут участие три тысячи атлетов

Фото: ИТАР-ТАСС

В церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи примут участие около трех тысяч атлетов. Открытие начнется с трансляции видеофрагментов о России и поднятии национального флага страны-хозяйки Игр.

Всего в постановочных номерах будет задействовано около трех тысяч человек, сообщается на официальном сайте оргкомитета "Сочи-2014".

В параде олимпийских наций примут участие представители 88 делегаций. После этого президент России объявит Игры открытыми.

Церемония завершится зажжением чаши олимпийского огня. Подробности об участниках этого действия не разглашаются.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр начнется на стадионе "Фишт" в 20.14 7 февраля.