06 октября 2013, 19:09

Спорт

Олимпийский огонь в Москве встречали более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек встретили Олимпийский огонь 6 октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, только на Красной площади в торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня приняло участие более 5,5 тысяч человек".

При этом охрана общественного порядка сотрудниками московской полиции была обеспечена в полном объеме. Никаких происшествий и инцидентов они не зафиксировали.

Напомним, Олимпийский огонь прибыл в столицу спецрейсом из Греции, а из аэропорта его привезли на Красную площадь. Там состоялась торжественная церемония зажжения чаши Олимпийского огня, и был дан старт масштабной эстафете, посвященной зимней Олимпиаде.

Огонь пробудет в Москве до 9 октября. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности будет задействовано около 12 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

