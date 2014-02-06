Форма поиска по сайту

06 февраля 2014, 23:44

Россияне Волосожар и Траньков одержали победу в парном катании

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков одержала победу в короткой программе командных соревнований по фигурному катанию. Россияне опередили канадцев и китайцев.

За свое выступление наш дуэт получил 83,79 балла, это на 10 пунктов больше, чем у ближайших преследователей - канадской пары Мэйган Дюамель/Эрик Редфорд.

На третьей позиции расположились китайцы Чжэ Пен/Хао Чжан с результатом 71,01 балла.

После двух видов программы в командных соревнованиях россияне занимают первую строчку с 19 баллами. На второй позиции Канада (17 баллов), третье место занимает Китай (15).

Напомним, что Евгений Плющенко в короткой программе "одиночек" занял второе место, пропустив вперед только японского спортсмена Юдзуру Ханю.

