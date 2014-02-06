Медальный план сборной России на Играх в Сочи: прогноз

Фото: ИТАР-ТАСС

6 февраля стартовали зимние Олимпийские игры в Сочи. За 18 дней спортсменам предстоит побороться за 98 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Сетевое издание M24.ru составило медальный прогноз для сборной России.

8 февраля

Несмотря на то, что соревнования начнутся 6 февраля, первые медали будут разыграны 8 числа. В этот день определятся призеры в мужском биатлонном спринте, скиатлоне на 15 километров у женщин, беге на коньках на 5000 метров и мужском слоупстайле.

Определенные шансы имеются в двух дисциплинах – спринте и беге на коньках. В первом случае медаль по силам выиграть, пожалуй, любому представителю российской команды – и Антон Шипулин, и Евгений Устюгов, и Дмитрий Гараничев, и Дмитрий Малышко вполне способны "выстрелить". Определенные опасения вызывает не слишком быстрый на лыжне Волков, но вероятно его "приберегут" до индивидуальной гонки. Конкуренты у российских спортсменов более чем серьезные – лидер мирового сезона француз Мартен Фуркад, норвежец Эмиль-Хегле Свендсен и его товарищ по команде Тарьей Бе. Если все сложится удачно, российские биатлонисты смогут рассчитывать на бронзу – ее отведем Шипулину, который в этом сезоне выступает лучше других участников национальной команды. Золото, скорее всего, разыграют Свендсен и Фуркад.

В забеге на 5000 метров имеются неплохие шансы у конькобежца Ивана Скобрева. На Играх в Ванкувере он завоевал бронзу на аналогичной дистанции и может повторить успех - и в Сочи. Таким образом, 8 февраля по прогнозу M24.ru сборная России завоюет две бронзовых медали.

9 февраля

В воскресенье на Играх будет разыграно восемь комплектов наград. Разумеется, рассчитывать на сколько-нибудь удачное выступление в горных лыжах, прыжках с трамплина и женском слоупстайле российским болельщикам не приходится – это, как принято говорить, "не наши виды спорта".

Очень хорошие шансы у сборной России выиграть золото в командных соревнованиях по фигурному катанию. Про это уже достаточно много говорилось, но стоит признать – в этом виде программы наши спортсмены выглядят явными фаворитами, превосходя и американцев, и канадцев.

В целом, хорошие шансы на золото и в скиатлоне. Скорее всего, российскую команду там представят Максим Вылегжанин и Александр Легков, и одному из них вполне по силам подняться на пьедестал. Поставим на серебряную медаль Легкова.

А вот в женском биатлонном спринте рассчитывать на что-либо россиянкам будет трудно – слишком сильны позиции конкурентов. Разумеется, лидер последних лет – Ольга Зайцева – будет отчаянно бороться, но все же шансы Туры Бергер, Дарьи Домрачевой и Сюнневе Сулемдаль намного выше. Поэтому вероятность того, что в спринте мы останемся без медалей очень высока.

Таким образом, 9 февраля M24.ru прогнозирует золотую и серебряную медаль сборной России.

10 февраля

Мягко говоря, "не день сборной России". Всего будет разыграно 4 комплекта наград, россияне имеют шансы побороться в двух видах программы.

В мужской биатлонной гонке преследования шансы есть у каждого из участников, но все же, вероятность завоевать медаль меньше, чем в спринте. В текущем сезоне россияне показали, что стрельба не является нашим сильным компонентом, регулярно проваливая заключительные огневые рубежи. Поэтому вероятность выигрыша Шипулина, Малышко и компании не слишком велика.

В финальном забеге шорт-трекистов на 1500 метров нельзя обойти вниманием Виктора Ана. Трехкратный олимпийский чемпион вполне способен дать всем "прикурить", но не стоит забывать, что свои самые выдающиеся победы он одержал еще в Турине, а его текущая форма от туринской весьма значительно отличается. Тем не менее, Ану по силам подняться на третью строчку пьедестала.

10 февраля M24.ru прогнозирует бронзовую медаль сборной России.

11 февраля

Разыгрывается сразу восемь комплектов наград, но в большинстве из них российские спортсмены вынуждены будут довольствоваться ролью статистов.

За исключением, разумеется, мужского лыжного спринта, где выступает Никита Крюков. Триумфатор Ванкувера подошел к Играм в Сочи в блестящей форме и запросто может доказать норвежцу Петтеру Нортугу свое превосходство как классическим, так и свободным стилем. Не отдать Крюкову золото в прогнозе – просто невозможно.

А вот в женском биатлоне россиянкам вряд ли улыбнется удача – россиянки традиционно сильны в гонке преследования, но слишком сильны конкуренты на этой Олимпиаде.

Определенные шансы имеются в женских санях, где пройдет финал "одиночек". В Ванкувере Татьяна Иванова не дотянула 0,08 секунды до третьего места и попытается реабилитироваться в Сочи. Но все же, отдавать ей место на пьедестале – чрезмерный оптимизм.

11 февраля M24.ru прогнозирует золотую медаль сборной России.

12 февраля

Разыгрывается пять комплектов наград, но хорошие шансы на медали у россиян только в парном катании.

Основные надежды связаны с выступлением пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков. Чемпионы мира 2013 года – непререкаемые авторитеты в парном катании и главные фавориты Олимпийских игр в этом виде программы. Помешать им занять первое место на домашней для себя Олимпиаде может только грубая ошибка при выполнении программы или случайность.

12 февраля M24.ru прогнозирует золотую медаль сборной России.

13 февраля

Разыгрывается шесть комплектов наград, но спрогнозировать хотя бы одно золото могут только завзятые оптимисты.

После того, как саночники, возглавляемые несгибаемым Альбертом Демченко, слегка "просели" по результатам мирового сезона, отводить им золотую медаль в прогнозе – чрезмерная самоуверенность. Но с другой стороны, даже в таком состоянии российская команда способна выиграть как минимум серебро.

В беге на коньках на 1000 метров определенные надежды связываются с Ольгой Фаткулиной, которая может зацепиться за бронзу.

А вот в мужской индивидуальной биатлонной гонке помочь сборной России может только чудо в виде идеальной стрельбы наших спортсменов вкупе с гигантским количеством промахов лидеров мирового сезона.

Таким образом, 13 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет серебро и бронзу.

14 февраля

В День святого Валентина разыгрывается шесть комплектов наград. Здесь самым интересным выглядит финал мужского фигурного катания. Основной вопрос, который стоит перед зрителями и специалистами – Плющенко или не Плющенко? Несмотря на все критические стрелы в адрес Евгения и заявления о том, что его победы остались на прошлых Олимпиадах, мы все же думаем, что Евгений Плющенко поднимется на пьедестал в Сочи. Вопрос только в том, каким именно. Если Плющенко откатает произвольную программу на своем уровне "расцвета", то вполне может занять и первое место. Однако отдавать ему золото после нескольких операций и провала на чемпионате России все же чересчур оптимистично. Ограничимся серебром.

14 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет серебро.

15 февраля

Разыгрывается семь комплектов наград. Россиянам по силам побороться за победу в двух дисциплинах.

В беге на коньках на 1500 метров очень неплохими выглядят шансы Дениса Юскова. Конькобежец, вернувшийся в большой спорт после ошибочной дисквалификации, рьяно взялся доказывать, что его рано списали со счетов. Денису по силам выиграть медаль любого достоинства, поставим на серебро.

В мужском скелетоне мы рассчитываем на золото Александра Третьякова. Бронзовый призер Ванкувера находится в блестящей форме, что продемонстрировал на чемпионате мира в Санкт-Морице, заняв первое место.

15 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет золото и серебро.

16 февраля

Разыгрывается пять комплектов наград. Особое внимание будет приковано к мужском биатлонному масс-старту. В составе нашей команды "выстрелить" может абсолютно любой – как прекрасный "финишер" Шипулин, так и Евгений "Масс-стартович" Устюгов. Устюгов свое прозвище получил неспроста – именно в этом виде программы он первенствовал в Ванкувере, завоевав одну из трех российских золотых медалей. Поставим на золото Устюгова и в Сочи.

16 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет золото.

17 февраля

Разыгрывается шесть комплектов наград. Сборная России может рассчитывать на одну бронзовую медаль, которую постараются добыть в зачет фигуристы Елена Ильиных и Максим Кацалапов. На более серьезный успех молодым спортсменам рассчитывать будет сложно.

Есть шансы и в бобслее, где пройдут финальные заезды у мужских "двоек". Но все же, коронный номер Зубкова и компании – "четверки". Поэтому отдать экипажу Александра медаль в "двойках" все же не рискнем.

17 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет бронзу.

18 февраля

Разыгрывается пять комплектов наград, но объективно сборная России не сможет пополнить свою медальную копилку. Любимой дистанцией конькобежца Скобрева является 5000 метров, а на "десятитысячнике" он не может считаться фаворитом, а в горных лыжах, фристайле, женском шорт-треке и лыжном двоеборье шансов у россиян практически нет.

19 февраля

Разыгрывается восемь комплектов наград. И тут на россиян вполне может обрушиться настоящий медальный дождь, по сравнению с предыдущим днем, разумеется. В данном случае мы говорим о трех медалях.

Прежде всего – мужской командный спринт. В нем сборная России в составе Крюкова и Устюгова просто обязана выигрывать золото. Любая другая медаль даже в соперничестве с такими гигантами как Нортуг все равно будет считаться неудачей.

Затем, гигантский слалом, где неплохие шансы у натурализованного американца Вика Уайлда. Отдадим ему в прогнозе бронзовую медаль.

И, наконец, смешанная эстафета в биатлоне. Предсказывать результат в "смешанке" дело неблагодарное, за которое не взялся даже гуру биатлонного цеха Дмитрий Губерниев. Россияне могут занять абсолютно любое место на пьедестале и даже оказаться за его пределами, если, например, "не пойдет" стрельба. Предположим, что российской дружине удастся завоевать бронзовую медаль.

19 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет золото и две бронзы.

20 февраля

Разыгрывается шесть комплектов наград. Объективно, шансы россиян на завоевание медалей в этот день невелики. По сути, единственная надежда – москвичка Аделина Сотникова, которая постарается побороться за победу в фигурном катании. Но, положа руку на сердце, ее шансы попасть на пьедестал значительно ниже, чем на 4-5 место.

21 февраля

Разыгрывается семь комплектов наград. Россияне вряд ли могут рассчитывать на золотые медали, но за попадание на пьедестал точно поборются.

Это относится к женской биатлонной эстафете. Несмотря на не самые впечатляющие результаты по ходу сезона, наши девушки вполне способны в решающий момент продемонстрировать все, на что способны. Явным фаворитом здесь видится сборная Норвегии, второе место отдадим команде Украины, а третье – россиянкам.

21 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет бронзу.

22 февраля

Разыгрывается семь комплектов медалей. Россиянам вполне по силам составить конкуренцию в трех дисциплинах.

В коньках в мужской гонке преследования российская команда вполне может рассчитывать на бронзовую медаль.

В параллельном слаломе Екатерина Тудегешева поборется за победу в параллельном слаломе. Учитывая, что она действующая чемпионка мира в этом виде программы, шансы Екатерины можно расценить как хорошие – спрогнозируем золотую медаль.

Наконец, мужская биатлонная эстафета. Российские спортсмены предстают хорошо организованной и сбалансированной командой – квартет Гараничев/Шипулин/Устюгов/Малышко практически на сто процентов окажется на одной из строчек пьедестала почета. Все-таки, в силу присутствия могучей норвежской дружины гарантировать первое место нашей команде было бы опрометчиво, поэтому довольствуемся минимумом – поставим на серебро.

Таким образом, 22 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет золото, серебро и бронзу.

23 февраля

Разыгрывается всего три комплекта медалей, но в каждой из дисциплин – россияне одни из наиболее вероятных претендентов на победу.

В лыжном марафоне на 50 километров за победу поборется Максим Вылегжанин, которому мы "отдаем" бронзовую медаль.

В заездах "четверок" основным претендентом на победу является экипаж Александра Зубкова.

Ну и главное – финал олимпийского хоккейного турнира, в котором Россия, как надеются все болельщики и спортивные журналисты, завоюет золото. Основными конкурентами нашей команды, если брать в расчет только составы по громкости имен являются канадцы и шведы. Первые понесли потери – на Олимпиаде не сыграет нападающий Стивен Стэмкос. Впрочем, насколько значима эта потеря, учитывая великолепный подбор исполнителей в атакующей линии канадской команды – вопрос. Коллектив, в котором солируют такие игроки, как Кунитц, Кросби, Таварес и Тэйвз может банально "не заметить потери бойца".

Состав шведов тоже впечатляет – достаточно упомянуть, что лишь один игрок сборной выступает за шведский клуб "Шеллефтео" – все остальные опытные и проверенные НХЛ бойцы.

И все-таки мы верим в то, что золото этой Олимпиады завоюет дружина Зинэтулы Билялетдинова, несмотря на возможную потерю Павла Дацюка, предолимпийский скандал с Семеном Варламовым и громадный груз ответственности перед собственными болельщиками, которые ждут от россиян только победы.

Таким образом, 23 февраля по прогнозу M24.ru сборная России выиграет два золота и бронзу.

Итоги

9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. Много это или мало? Если брать в расчет предыдущую Олимпиаду в Ванкувере – это просто космический результат. Напомним, в Канаде россияне выиграли всего 15 медалей, из которых лишь три были золотыми.

Если сопоставить наш прогноз с количеством медалей, завоеванных в Ванкувере представителями стран-участниц Игр, то Россия оказалась бы четвертой, незначительно уступив США и Германии, но с довольно серьезным отставанием от Канады.

Иными словами, M24.ru прогнозирует, что российская дружина займет четвертое место в общем медальном зачете, но при удачном стечении обстоятельств может побороться и за попадание в тройку лидеров.

Василий Макагонов