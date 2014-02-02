Около 100 участников Олимпиады сдали допинг-тесты

Фото: ИТАР-ТАСС

Участники Олимпиады сдают первые допинг-тесты, уже взято почти 100 проб. "Экзамен на честность" прошли сто спортсменов. Всего во время соревнований планируется провести две с половиной тысячи проверок, половину - еще до начала состязаний, передает телеканал "Москва 24".

Это почти в полтора раза больше, чем на прошлых Зимних играх в Ванкувере. Международный олимпийский комитет решил так бороться за чистоту соревнований.

Уже было проведено 98 тестов: 70 - мочи, 28 - крови. Пробы будут храниться 10 лет и исследоваться снова по мере появления новых методов.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоится 7 февраля, первые соревнования Игр намечены на 6 февраля.