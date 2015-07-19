Работа над вакциной против вируса Эбола идет нормально – Голодец

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Разработка вакцины против лихорадки Эбола идет в нормальном режиме, заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"У нас пока все нормально. Идет нормальное движение. Сегодня защищены все основные потоки, и сейчас мы можем не беспокоиться на эту тему", – цитирует зампреда правительства МИА "Россия сегодня".

Геморрагическая лихорадка Эбола – смертельная болезнь. Вирус передается через контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также предметами зараженного человека. Воздушно-капельным путем болезнь не распространяется. Для лихорадки Эбола характерны повышение температуры тела, выраженная слабость, мышечные и головные боли, а также боли в горле. Часто болезнь сопровождается рвотой, диареей, сыпью, нарушением функций почек и печени, в некоторых случаях, внутренними и внешними кровотечениями.



После вспышки вируса в конце прошлого года о разработке препаратов против нее сообщали производители в США, Японии и Канаде. ВОЗ признала этичным использовать для лечения болезни экспериментальные лекарства. Согласно официальным данным, от вируса в мире умерло почти шесть тысяч человек.

Отметим, что в начале июля был передан на регистрацию первый вариант российской вакцины против Эболы.