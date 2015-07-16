Драматург Леонид Зорин получил премию имени Андрея Лобанова

Фото: ТАСС/Александр Куров

16 июля на закрытии сезона в Театре Ермоловой было объявлено имя первого лауреата премии имени народного артиста РСФСР Андрея Лобанова (1900-1959), сообщает ТАСС. Ее учредителем является Олег Меньшиков, нынешний худрук театра.

В номинации "Лучшая актриса" премию получила Дарья Мельникова. Аналогичный мужской приз достался Егору Харламову. "Лучшей работой режиссера" стала пластическая версия "Ревизора" в постановке Сергея Землянского.

"За лучшее событие вне театра" премию присудили выдающемуся драматургу Леониду Зорину, автору сценария фильма "Покровские ворота". За свою жизнь он создал более 50 пьес. Вручали награду народный артист СССР Владимир Андреев и Олег Меньшиков.

Премия имени Лобанова вручается в конце сезона артистам и режиссерам, принимавшим участие в выпуске премьерных спектаклей, а также за создание значительных произведений искусства вне Театра Ермоловой. Нынешнее награждение стало третьим в истории.

Андрей Лобанов возглавлял Театр Ермоловой в период с 1945 по 1956 год.