Олега Меньшикова наградят золотой медалью

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

16 ноября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет пятая церемония вручения Золотой медали имени Льва Николаева выдающимся деятелям науки и культуры современности.

Лауреатами 2015 год станут: народный артист России Олег Меньшиков, президент РАН Владимир Фортов, директор дирекции цикловых и тематических программ канала "Россия К" Наталья Приходько, ректор МГХПА им. С.Г. Строганова Сергей Курасов, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Золотая медаль вручается в память о просветителе, авторе и ведущем телевизионных программ "Очевидное-невероятное", "Институт человека", "Под знаком Пи" Льве Николаевиче Николаеве. 21 мая 2011 года он ушел из жизни.

Обладателями награды уже стали: президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, народный артист России Юрий Башмет, телеведущий Николай Дроздов, кардиохирург Лео Бокерия, биофизик Симон Шноль, композитор Эдуард Артемьев и многие другие.