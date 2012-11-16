В Австралии участником штурма Зимнего дворца сделали боевого робота

Австралийских студентов учат, что русскую революцию возглавили роботы

Интересные подробности об истории Октябрьской революции в России обнаружили в итоговом тесте на получение аттестата австралийские студенты. В качестве иллюстрации к экзаменационному вопросу, создатели теста разместили изображение, на котором участником штурма Зимнего дворца оказался боевой робот.

Конфуз получил широкую огласку после того, как ученики, обнаружившие на иллюстрации робота, начали писать об этом в Twitter. Создатели теста объяснили наличие на картинке боевого робота ошибкой при подборе иллюстрации.

Выяснилось, что в качестве иллюстрации авторы хотели разместить картину Николая Кочергина "Штурм Зимнего дворца", но по невнимательности скачали из Интернета не оригинал изображения, а обработанную в Photoshop картинку. В итоге участником штурма Зимнего дворца наряду с солдатами и матросами оказался боевой робот из игры MechWarrior 2.

Исправить ситуацию взялся один из австралийских журналистов, который разъяснил широким массам, что боевые роботы к Октябрьской революции никакого отношения не имеют.