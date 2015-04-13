Uniqlo открывает новый магазин в ТЦ “Охотный ряд”

Одежда из коллекции Uniqlo. Фото: facebook.com/uniqlo.ru

17 апреля, в пятницу, в торговом центре “Охотный ряд” состоится открытие шестого магазина японского бренда Uniqlo. Его площадь превысит тысячу квадратных метров.

На официальном сайте компании сообщается, что открытие магазина назначено на 12:00. На церемонии открытия выступят японские барабанщики. Кроме того, компания обещает скидки и подарки первым покупателям.

24 апреля в ТРЦ "Европейский" откроется еще один магазин.

Компания Uniqlo специализируется на легкой современной одежде для мужчин, женщин и детей по доступным ценам.