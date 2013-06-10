"Огонек": Задержание мэра Махачкалы и женский призыв в армию

Фото: M24.ru

Срочно досрочно

Самым громким политическим событием минувшей недели стал уход московского мэра Сергея Собянина в отставку — для участия в выборах в сентябре

Пресечение мэра

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета 1 июня задержали мэра Махачкалы Саида Амирова по подозрению в организации убийства следователя. За 15 лет, прошедшие со времени его восшествия на городской престол, в Дагестане случалось всякое — гремели взрывы, уносившие десятки жизней, менялись руководители республики, шумели антиправительственные митинги и даже захватывался местный Белый дом, однако именно тихая спецоперация, проведенная субботним днем в доме-крепости на улице Пархоменко, стала для многих жителей республики главным событием последних десятилетий.

Барышни, пожалуйте в строй!

Государственная дума продолжает радовать подведомственный народ все новыми замечательными инициативами. Вот и отставной милицейский генерал Татьяна Москалькова добилась-таки обсуждения своих предложений о призыве в Вооруженные силы женщин.

"Для России поезд прошлого уже ушел"

Тридцать лет назад — летом 1983 года — в Польше было отменено военное положение, что открыло путь к демократии. С одним из лидеров профсоюза "Солидарность" и главным редактором Gazeta Wyborcza Адамом Михником "Огонек" поговорил о свободе в Польше, России и на Украине, наших общих разочарованиях, а также о будущем.

Пересвеченное прошлое

Несколько моих студентов в Международном университете в Москве попробовали написать о том, что в СССР им, не жившим в СССР, кажется прекрасным. Неужели вы таких вещей не знаете?!

Сильный душком

У партии "Родина" снова ребрендинг: ее съезд принял программу, устав и утвердил лидером человека в камуфляже по имени Алексей Журавлев. Его политическую биографию исследовал "Огонек".

Площадь несогласия

После двух недель беспорядков в столице Турции ясно: это не экзотика и не бесплатное приложение к турпакету для желающих пощекотать нервы. В Турции есть люди, которые всерьез хотят свергнуть премьера. А он, в свою очередь, всерьез хочет заставить этих людей замолчать.

Две стороны одной рыбы

Российскую Териберку могла бы кормить рыба, как кормит норвежский Тромсё. Точки на карте разделяют несколько часов пути, но у нас — запустение, а у них — жизнь бьет ключом. Почему, выяснял "Огонек".

"Мы рассчитываем на 200 тысяч"

Безвизовая Хорватия после вступления этой страны в ЕС для нас закончится. "Огонек" выяснял, какие изменения ждут россиян.

Заработать на биографии

Голливудские актеры неспроста так стремятся сыграть реальных людей, когда-то живших или поныне здравствующих. Присмотритесь, кому дают "Оскары".

Каким он парнем был

В российский прокат вышел "Гагарин. Первый в космосе". Главная неловкость этого фильма в том, что он бесконечно опоздал.

"Это киноязык 70-х"

Чем больше мы боимся будущего, тем милее нам герои прошлого. Недавний опрос "Левада-центра" показал, что самыми добрыми словами россияне вспоминают сытые годы советского застоя. Чем так близок нам антураж тех лет, "Огоньку" рассказал Лев Гудков, директор "Левада-центра".

Изящный бунт

11 июня в ГМИИ им. Пушкина открывается выставка "Прерафаэлиты. Викторианский авангард": более 80 работ из нескольких музейных и частных коллекций США и Великобритании

Голливудская улыбка

Известный продюсер Александр Роднянский рассказывает о том, что такое американская киноиндустрия изнутри.

