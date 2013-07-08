"Огонек": Страсти вокруг Академии

Ракета устала

Падение очередного "Протона-М", ракеты-носителя тяжелого класса, – по определению ЧП международного масштаба, ведь ракета – российская, а космодром – на территории Казахстана. Проблему, однако, по-прежнему приходится делить на двоих

Соль на РАН

Самая заметная коллизия минувшей недели – внесенный в Госдуму правительственный законопроект о реформе Академии наук. Он вызвал такой взрыв страстей, что пришлось вмешаться президенту

"В американском ЖКХ роль властей нулевая"

Если в России управление ЖКХ только-только передается в частные руки, то на Западе жилищные услуги населению давно оказывает бизнес. Приводит ли это к тарифной лихорадке, выяснял "Огонек"

До Сноудена был Гамильтон

Пока американский перебежчик пребывает в поисках гостеприимной страны, впору вспомнить о некоторых документах советского руководства, прежде неизвестных широкой публике

Ловцы на слове

Откровения Эдварда Сноудена заставили жителей всего мира задуматься о том, можно ли обезопасить себя от прослушивания. "Огонек" нашел немало любопытного в рассуждениях на эту острую тему у наших казахстанских коллег

"Все жили в страхе"

Главному прокурору Грузии Арчилу Кбилашвили 41 год. До нынешнего поста он был известен как адвокат. Именно от Кбилашвили зависит сегодня правовая оценка того, что происходило в стране при Саакашвили. Некоторыми наблюдениями и выводами главный прокурор поделился с "Огоньком"

Бери высшим

Очередной парадокс: точного количества выпускников вузов в этом году никто не знает. В Минобре такой цифры нет, Росстат радует только прошлогодними данными: в 2012-м 1 млн 127 человек окончили государственные вузы, еще 272 тысячи – негосударственные. Нынешних выпускников, вероятно, чуть меньше, и на прошлой неделе "неучтенным" молодым специалистам по всей стране вручали дипломы. "Огонек" выяснял, с какими ожиданиями это новое поколение вступает в жизнь

По всей гибкости закона

Вступивший 1 июля в силу закон об оскорблении чувств верующих некоторыми уже отнесен к разряду "резиновых", то есть тех, которые будут применяться выборочно, растяжимо, по ситуации. Обозреватель "Огонька" Дмитрий Губин прикинул, сколько лет кто может схлопотать

Открытым сексом

Новый фильм датчанина Ларса фон Триера "Нимфоманка" обещает стать самой скандальной премьерой года. Кинообозреватель "Огонька" напоминает, что этот фильм – еще и возвращение режиссера к публике после его почти двухлетнего молчания

Хармс как страх

25 лет назад в Советском Союзе вышла первая "взрослая" и страшная книга Даниила Хармса "Полет в небеса".

Между "Хармс" и "страх" разница в одну букву, и эта буква "м". "М" – как "мы", читатели. Те, кого при жизни Хармс так и не дождался.

Она сделала нас другими

Пост директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина покинула Ирина Антонова, вместе с ней закончилась целая эпоха

"В городах никто не чувствует себя дома"

В Москве выступил с лекцией архитектор Тоё Ито. Он хотел помочь тем, кто лишился жилья после землетрясения в Японии, а в результате помог миллионам одиноких людей по всему миру

Санта-Клаус и лето

В разгар сезона в борьбе за туриста все средства хороши: привлекать отечественных путешественников в финскую Лапландию старому доброму Санта-Клаусу теперь помогает новая смена – Angry Birds, которые потрясли мир

Сохранить, чтобы съесть

Сразу три министерства Франции (сельского хозяйства, культуры и агропромышленности) объявили о создании Города гастрономии, а на самом деле сети из четырех городов, которая призвана заниматься сохранением французского гастрономического застолья, включенного в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Все материалы журнала "Огонек"