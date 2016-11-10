Академия бадминтона появится в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Академию бадминтона планируется построить в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе компании Urban Group.

Спортивный кластер станет площадкой для тренировок и проведения соревнований сборной России по бадминтону в преддверии XXXII летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Кроме того, ежегодно здесь смогут заниматься более семи тысяч жителей столичного региона.

Трехэтажное здание ФОКа с центром развития бадминтона площадью 19 тысяч квадратных метров расположится в западной части жилого комплекса под названием "Город-событие Лайково". Отсюда будет открываться живописный вид на Храм Казанской иконы Божьей матери XVII века.

Общая площадь спортивного кластера превысит 31 тысячу квадратных метров. Строительство планируется начать в мае 2018 года и завершить в 2019 году.