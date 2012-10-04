Олег Табаков возглавил Совет по Общественному телевидению

Олег Табаков. Фото: ИТАР-ТАСС

На первом заседании Совета по Общественному телевидению председателем был единогласно избран художественный руководитель МХТ им. Чехова народный артист России Олег Табаков. Зампредседателя стали писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Симонов (Вяземский) и президент "Лиги юных журналистов" Александр Школьник.

Во время заседания, прошедшего в Общественной палате России, также были утверждены кандидатуры членов наблюдательного совета канала. Его председателем стал первый замсекретаря Общественной палаты Михаил Островский, заместителями назначены заведующий кафедрой электронных СМИ Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Антон Фортунатов и пресс-секретарь ОАО "РЖД" Александр Пирков. Членами совета также стали первый замгендиректора ТЦ "Останкино" Игорь Найговзин, советник гендиректора "НТВ плюс" Константин Кочуашвили и профессор ВШЭ Александр Шариков, сообщается на сайте Общественной палаты России.

При обсуждении Положения о Совете по Общественному телевидению вспыхнула бурная дискуссия по одному из пунктов о независимом мониторинге общественного мнения, определяющем "соответствие деятельности телеканала запросам общества, уровеня доверия к нему в различных социальных группах и обществе в целом". Камнем преткновения стало – кто и сколько раз будет проводит этот мониторинг.

"Системы, которые сегодня устанавливают рейтинги, как священные коровы для телевидения, я в них не очень верю. Они имеют откровенно заказной характер. Поэтому будем привлекать новые независимые компании для хорошего независимого анализа", – сказал гендиректор Общественного телевидения Анатолий Лысенко.