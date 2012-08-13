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13 августа 2012, 14:15

Власти нашли место для размещения Общественной палаты Москвы

Общественная палата Москвы

ИТАР-ТАСС

Столичная Общественная палата, которая появится в скором времени, будет располагаться в Московском доме общественных организаций, сообщает пресс-служба ЦАО Москвы.

Закон об учреждении Общественной палаты Москвы был принят Мосгордумой 4 июля. Перед этим в течение нескольких месяцев документ проходил публичное обсуждение, по результатам которого были внесены несколько поправок. В частности, в палату не попадут чиновники и представители партий. Срок полномочий палаты составит 3 года.

Согласно закону, члены Общественной палаты имеют право проводить независимые экспертизы проектов правовых актов, вести мониторинг столичного законодательства, а также вносить в Мосгордуму или столичное правительство предложения по принятию, изменению или отмене тех или иных законов. При этом власти должны рассмотреть и учесть предложения членов Общественной палаты в обязательном порядке.

Ранее идею создания общественной организации поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

"Общественная палата может стать одной из основных площадок для обсуждения гражданских инициатив и проектов в интересах москвичей", - отметил градоначальник.

Работа палаты будет финансироваться из городского бюджета. Она будет постоянно действующим независимым коллегиальным совещательным органом столицы с трехлетним сроком полномочий. В состав палаты войдут 64 человека, 20 из которых будут представляться мэром Москвы. Сейчас в Москве функцию региональной Общественной палаты выполняет Общественный совет, который будет упразднен.

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