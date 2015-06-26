Полис ОСАГО можно будет продлить онлайн с 1 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Автовладельцы смогут продлить действие полисов ОСАГО в онлайн-режиме в 22 крупнейших страховых компаниях, сообщил исполнительный директор Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Сервис запустят 1 июля 2015 года.

По словам Уфимцева, сначала будет запущен сервис продления полисов, а с 1 октября в электронном виде можно будет оформить новые договоры. "Сейчас к системе электронного полиса подключились 22 крупнейшие страховые компании, которые контролируют 82% всего страхового рынка. Компании подали заявки и получили квоты на электронные полисы и могут начинать их реализациюу, – цитирует исполнительного директора РСА Агентство "Москва".

С 15 июня работу системы электронных полисов проверял РСА и сотрудники ГИБДД.

По словам Уфимцева, выпуск полисов в новом формате на тарифах не отразистя.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Чтобы получить электронный полис, автовладелец должен заполнить заявление на сайте страховщика и оплатить полис.

С 1 июля вступают в силу поправки в закон "Об ОСАГО", позволяющие продлевать действие полисов в электронном виде, а впоследствии и заключать новые договора. Исключение составят автовладельцы, оформляющие договор впервые. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.

Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.