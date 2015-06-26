Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 18:07

Экономика

Полис ОСАГО можно будет продлить онлайн с 1 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Автовладельцы смогут продлить действие полисов ОСАГО в онлайн-режиме в 22 крупнейших страховых компаниях, сообщил исполнительный директор Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Сервис запустят 1 июля 2015 года.

По словам Уфимцева, сначала будет запущен сервис продления полисов, а с 1 октября в электронном виде можно будет оформить новые договоры. "Сейчас к системе электронного полиса подключились 22 крупнейшие страховые компании, которые контролируют 82% всего страхового рынка. Компании подали заявки и получили квоты на электронные полисы и могут начинать их реализациюу, – цитирует исполнительного директора РСА Агентство "Москва".

С 15 июня работу системы электронных полисов проверял РСА и сотрудники ГИБДД.

По словам Уфимцева, выпуск полисов в новом формате на тарифах не отразистя.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Чтобы получить электронный полис, автовладелец должен заполнить заявление на сайте страховщика и оплатить полис.

Ссылки по теме


С 1 июля вступают в силу поправки в закон "Об ОСАГО", позволяющие продлевать действие полисов в электронном виде, а впоследствии и заключать новые договора. Исключение составят автовладельцы, оформляющие договор впервые. Они должны будут заехать в офис страховщиков и подписать бумаги лично.

Электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержатся данные о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.

ОСАГО электронные сервисы РСА пдд страховые полисы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика