Оформление электронных полисов ОСАГО стало доступно на портале "Автокод"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО запустили на портале "Автокод", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Пользователям нужно заполнить анкету на сайте, там указывается марка и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж. Сервис рассчитает стоимость страховки у различных компаний. После этого можно выбрать подходящий вариант и сразу перейти к оформлению и оплате полиса нового образца.

Сервис учитывает скидку за безубыточное вождение, сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Окончательное формирование полиса происходит уже на сайте выбранной страховой компании.

После онлайн-оплаты полис сразу будет направлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется распечатать полученный документ.

Услуга доступна только для тех автовладельцев, которые используют машину в личных целях. Застраховать можно только легковой автомобиль. Автомобилистам доступны предложения двух страховщиков, со временем их число вырастет. Позже оформить е-ОСАГО смогут не только москвичи и жители Подмосковья, но и все граждане России. Сейчас на портале можно выбрать электронный полис для 11 регионов страны.

Автовладельцы также могут заказать через портал традиционный полис ОСАГО. Страховые партнеры сервиса бесплатно доставят его по указанному адресу. Услуга доступна пользователям, зарегистрированным в Москве или Московской области.