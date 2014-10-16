Новые полисы ОСАГО появятся через месяц

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Новые полисы ОСАГО появятся в обращении через месяц. В четверг президиум Российского союза автостраховщиков утвердил форму новых бланков полисов, сообщает ТАСС.

В этих полисах не будут указывать стоимость страховки, там напечатают только несколько положений из закона об ОСАГО. Использовать "старые" бланки полисов можно будет до 31 марта будущего года.

1 октября Центробанк опубликовал новый базовый тариф ОСАГО для физических лиц, которые управляют транспортными средствами категории "В".

Документ предписывает установить минимальную базовую ставку тарифа для физических лиц на уровне 2440 рублей. Максимальная ставка достигла 2574 рублей.

Таким образом, стоимость полиса ОСАГО для водителей легковых машин возросла на 25-30 процентов. Раньше ставка была фиксированной и равнялась 1980 рублям.

Также увеличился размер страхового возмещения по полису ОСАГО. Теперь лимит выплат составляет не 120, а 400 тысяч рублей. Эта норма вступила в силу с 1 октября.

Базовая ставка тарифов ОСАГО не повышалась с 2004 года, то есть с момента вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Участники рынка давно добивались повышения тарифов.