Согласование тарифов ОСАГО с правительством нецелесообразно – ЦБ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Банк России считает нецелесообразным согласовывать изменение тарифов по ОСАГО с правительством. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

"Что касается согласования тарифов ОСАГО, я считаю, что в нынешних условиях это нецелесообразно, так как был создан мегарегулятор. Это решение принял парламент для того, чтобы была полнота ответственности, и мы ответственность за это решение в области регулирования и надзора страховых компаний готовы нести", – сказала глава Банка России.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому действия Центробанка, касающиеся установления тарифов ОСАГО, должны согласовываться с правительством РФ.

Базовый тариф ОСАГО с 12 апреля подорожал на 40 процентов. Это связано с увеличением размера страховой выплаты за вред жизни и здоровью потерпевших до 500 тысяч рублей. На цену ОСАГО также повлияло подорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля. Кроме того, тарифы ОСАГО у разных компаний теперь могут различаться на 20 процентов вместо прежних 5 процентов.

Напомним, в начале июня Центробанк возобновил действие лицензии "Росгосстраха" на продажу полисов ОСАГО. По данным ЦБ, страховая компания устранила нарушения в порядке заключения договоров, которые были основанием для лишения лицензии. Решение вступило в силу с 8 июня.

"Росгосстрах" представил документы о том, что изменил порядок заключения и обслуживания договоров, в том числе и об информировании потребителей об их правах при подписании контракта.

Ранее Центробанк России запретил "Росгосстраху" заключать новые страховые договоры ОСАГО. Регулятор ввел этот запрет в связи с тем, что в компании нарушали установленные для рынка страхования правила.

В ЦБ отметили, что с 1 апреля по 25 мая к ним поступило более 2,3 тысячи жалоб на "Росгосстрах". Клиенты компании были недовольны действиями страховщика при заключении договоров ОСАГО, навязыванием дополнительных услуг и "вольному отношению" к коэффициенту бонус-малус.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Добавим, что с 1 июля полис ОСАГО можно будет купить на сайтах страховых компаний. Пока такой возможностью смогут воспользоваться только те, кто хочет продлить действие страховки.