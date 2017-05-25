Страны ОПЕК продлили сокращение добычи нефти до 1 апреля

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Страны ОПЕК продлили соглашение об ограничении добычи нефти до 1 апреля 2018 года, сообщает Bloomberg.

Соглашение также поддержали страны, которые не входят в ОПЕК, в том числе Россия.

По мнению экспертов, продление договоренностей сохранит цены на нефть марки Brent на уровне 50–60 долларов за баррель.

Ранее Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи дал рекомендации о продлении договора еще на девять месяцев. По мнению экспертов, этого времени будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов.