Страны ОПЕК продлили сокращение добычи нефти до 1 апреля

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Страны ОПЕК продлили соглашение об ограничении добычи нефти до 1 апреля 2018 года, сообщает Bloomberg.
Соглашение также поддержали страны, которые не входят в ОПЕК, в том числе Россия.
По мнению экспертов, продление договоренностей сохранит цены на нефть марки Brent на уровне 50–60 долларов за баррель.
Ранее Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи дал рекомендации о продлении договора еще на девять месяцев. По мнению экспертов, этого времени будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов.
Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не несут две страны — Ливия и Нигерия.