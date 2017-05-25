Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua

Нефтедобывающие страны обсудят сокращение добычи нефти на девять месяцев – до 1 апреля 2018 года, сообщает агентство "Прайм".

Представители нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК и не состоящих в организации, встретятся 25 мая в Вене.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, нефтедобывающие страны рассмотрят продление договоренностей еще на три месяца после возможной пролонгации до 1 апреля 2018 года. Кроме того, к соглашению могут присоединиться еще три-пять новых стран.

Накануне Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи дал рекомендации о продлении договора еще на девять месяцев. По мнению экспертов, этого времени будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов.