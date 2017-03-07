Россия перевела в бюджет ООН 78 миллионов долларов

Фото: facebook.com/unru.web/

Россия перевела почти 78 миллионов долларов в качестве ежегодного взноса в регулярный бюджет ООН, сообщает пресс-служба постоянного представительства России при всемирной организации.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На данный момент крупнейшим спонсором организации остаются США – Америка покрывает 22 процента расходов ООН. Доля России в бюджете составляет около 2,5 процента.

Взносы за текущий год уже сделали более 50 стран. Больше всех средств – около 200 миллионов долларов – перевел Китай, меньше всех – Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по 25 тысяч долларов каждая).

Государства, не делающие полагающиеся отчисления в бюджет ООН в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее организации. В феврале в такой ситуации оказались Венесуэла, Ливия, Судан и еще три страны.