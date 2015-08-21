Российские врачи начнут лечить через интернет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские врачи смогут лечить пациентов при помощи видеосвязи. Соответствующий законопроект разработали эксперты Фонда развития интернет-инициатив при участии комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации и Минздрава. За лечение через интернет врачи будут получать деньги из средств ОМС.

Владелец и управляющий "Клиника Семейная" Константин Симкин считает, что видеоконсультациии смогут получать хронические больные.

"Это касается хронических и долго болеющих пациентов, которые могут поддерживать отношения с врачом в режиме еженедельной консультации по интернету. Скорее всего, для врачей будет какая-то система регистрации. Сейчас организация, имеющая лицензию, до определенного числа в сентябре должна подать заявку о вступлении в программу ОМС. Только после принятия решения она может принимать пациентов по программе обязательного медицинского страхования", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Эксперт добавил, что телемедицина давно существует за рубежом и по отдельным направлениям зарекомендовала себя эффективно.

Как пишут "Известия", для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать свое согласие в электронной форме, заверенное электронной подписью.

Лечить по интернету будут фельдшеры, акушеры и другие медработники со средним медицинским образованием, а также врачи-терапевты, педиатры, врачи общей практики, врачи-специалисты.

Ранее издание сообщало, что столичные врачи будут консультировать горожан по телефону. Для этих целей в каждом округе появятся информационные пункты, а дежурить там будут терапевты или специалисты, прошедшие подготовку по оказанию первой помощи.

Впрочем, назначать лечение врачи все равно будут при личном посещении, а при необходимости записывать пациента к специалисту или передавать вызов в отделение скорой помощи.

Добавим, что московские врачи уже начали консультировать пациентов по Skype. Эксперимент начался с поликлиники №191 и территориального центра соцобслуживания "Сокольники". Первый сеанс видеосвязи прошел с врачом-кардиологом, который рассказал о профилактике гипертонической болезни.